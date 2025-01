TIVOLI – Lucia Di Rienzo quarta al Mondiale di Spartan Race

Quarta classificata alla finale del Campionato Mondiale di Spartan Race ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Si è conclusa così, lo scorso 30 novembre 2024, l’esaltante stagione di Lucia Di Rienzo, la 38enne atleta tiburtina residente a Foligno, negli ultimi due anni protagonista nella disciplina sportiva che richiede una particolare preparazione, tanta forza fisica e di volontà.

Ad Abu Dhabi Lucia ha dovuto fare i conti con tante difficoltà sia fisiche che tecniche, ottenendo comunque un ottimo piazzamento che la confermano al vertice della disciplina.

Da dicembre 2022, quando si laureò “Regina” mondiale dello Spartan Race, l’atleta di Tivoli ha vinto tutto correndo per decine di chilometri tra acqua, fango, caldo torrido, portando pesi sulle spalle e saltando sul fuoco.

L’ultimo trofeo in ordine di tempo vinto da Lucia Di Rienzo il 19 ottobre 2024 è stata la “Barcelona Spartan Trifecta Weekend 2024”, mentre il 21 e 22 settembre 2024 a Misano si era laureata vice Campionessa italiana di Spartan Race e l’8 giugno aveva fatto razzia di titoli alla “Spartan Ultra Andorra”, la gara piu dura d’Europa nello Spartan Race, aggiudicandosi il secondo posto nella categoria Elite e il podio più alto nella Categoria 35-39 anni.

Per il 2025 Lucia Di Rienzo si sta preparando per affrontare altre gare epiche per le difficoltà da affrontare prima di tagliare il traguardo. Su tutti, il Campionato spagnolo e italiano di Spartan Race con eventuale finale mondiale a settembre 2025 negli Stati Uniti d’America.

“Ringrazio tutti gli sponsor che mi sostengono – commenta Lucia Di Rienzo – e che ancora credono in me, senza di loro non potrei raggiungere questi traguardi”.