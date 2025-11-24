MONTEROTONDO – Inaugurato il parcheggio davanti alla scuola di Borgonuovo

E’ stato inaugurato sabato mattina 22 novembre il parcheggio pubblico davanti alla scuola elementare di via dei Garibaldini, nel quartiere di Borgonuovo, a Monterotondo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Riccardo Varone, l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Alessandri, altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e della “Emmeci Appalti Srl” di Colleferro, la ditta alla quale il 22 ottobre 2024 la Città Metropolitana di Roma ha aggiudicato l’appalto con un ribasso del 21,8780% per un importo complessivo pari a 242.298,93 euro.

“L’intervento – spiega una nota stampa diffusa da Palazzo Orsini – migliorerà la sosta a servizio del quartiere e la sicurezza pedonale e veicolare in prossimità del plesso scolastico di Via dei Garibaldini dell’IC Monterotondo via Buozzi. Un’opera che contribuisce a rendere anche più sicura la viabilità della zona”.

Il nuovo parcheggio conta 25 nuovi posti auto ed è stato realizzato nell’area privata da 1.310 metri quadrati di proprietà della società Salaria srl la quale ha avanzato al Comune la proposta di cessione volontaria di complessivi 650 metri quadrati verso un indennizzo complessivo di 31.661,10 euro in cambio della cessione in permuta dell’area di proprietà comunale di 380 metri quadri in Via Monti Sabini 220 angolo Via Achille Grandi con valore stimato d’ufficio pari a 37 mila euro.

Il 29 febbraio 2024 con la delibera numero 1 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il consiglio comunale di Monterotondo aveva approvato il progetto definitivo redatto dall’Ingegner Leonardo Gatti e aveva dichiarato l’interesse pubblico adottando la variante urbanistica per trasformare l’area privata di 1.310 metri quadrati da edificabile in un parcheggio ad utilizzo dei residenti, del personale docente e soprattutto dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento è stato finanziato per 438.744,72 euro con un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.