Arriva il parcheggio pubblico davanti alla scuola elementare di via dei Garibaldini, nel quartiere di Borgonuovo, a Monterotondo.

Con la determina numero 3920 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 22 ottobre dal Dirigente del Servizio Appalti e contratti Sabrina Montebello la Città Metropolitana di Roma ha assegnato i lavori di realizzazione del progetto da 438.744 euro e 72 centesimi.

Nella procedura negoziata senza bando è risultata prima in graduatoria la “Emmeci Appalti Srl” di Colleferro che ha presentato un ribasso del 21,8780% per un importo complessivo pari a 242.298,93 euro.

L’offerta è risultata economicamente più conveniente sia rispetto a quella della “Tantari Edoardo Srl”, che ha proposto un ribasso percentuale del 21,874%, sia a quelle di altre 15 ditte in gara.

Il parcheggio sarà realizzato nell’area privata da 1.310 metri quadrati di proprietà della società Salaria srl la quale ha avanzato al Comune la proposta di cessione volontaria di complessivi 650 metri quadrati verso un indennizzo complessivo di 31.661,10 euro in cambio della cessione in permuta dell’area di proprietà comunale di 380 metri quadri in Via Monti Sabini 220 angolo Via Achille Grandi con valore stimato d’ufficio pari a 37 mila euro.

Lo scorso 29 febbraio con la delibera numero 1 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il consiglio comunale di Monterotondo aveva approvato il progetto definitivo redatto dall’Ingegner Leonardo Gatti e aveva dichiarato l’interesse pubblico adottando la variante urbanistica per trasformare l’area privata di 1.310 metri quadrati da edificabile in un parcheggio ad utilizzo dei residenti, del personale docente e soprattutto dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento sarà finanziato per 438.744,72 euro con un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa.