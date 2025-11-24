TIVOLI – Marco Di Nicolò eletto Segretario della Federazione del Psi della Valle dell’Aniene

Sabato 22 novembre si è tenuto il Congresso costitutivo della Federazione del PSI di Tivoli, Guidonia Montecelio e Valle dell’Aniene nei locali della Federazione socialista in Via Rosolina 64 a Tivoli e alla presenza del Segretario Regionale Onorevole Gianfranco Schietroma,.
“Un numero consistente degli iscritti ha partecipato e si è confrontato sugli indirizzi politici e sul relativo posizionamento del PSI in questa area vasta che raggruppa ben 69 Comuni”, secondo un comunicato del Partito Socialista PSI Tivoli.
E’ stato redatto un documento finale approvato all’unanimità che definisce i riferimenti basilari dell’intervento socialista sull’intero territorio di competenza.
Alla unanimità sono stati eletti gli Organismi di Direzione del Partito.
La Segreteria di Federazione risulta così composta:
Marco Di Nicolò: Segretario di Federazione
Gianpaolo Romanzi: Vice Segretario
Gilberto Orlandi: Vice Segretario
E’ stato poi eletto il Direttivo di Federazione così composto:
Americo Mancini, Luciano Censi, Fabrizio Calderamo, Nicolamaria Cornacchione, Giorgia Scipioni, Danila Restante, Bruno Sorci, Cristiano Bruni, Giancarlo Cervetti, Pietro Foschi, Rino Romanzi e Francesco Proietti.
Il Direttivo, su proposta del Segretario, definirà gli incarichi di lavoro e di rappresentanza in una apposita adunanza che è stata già calendarizzata.
E’ stato dato mandato al Segretario di ampliare il Direttivo con successive cooptazioni in modo da rappresentare al proprio interno tutte le realtà socialiste che si andranno a organizzare sul territorio nel prossimo futuro.
Mariano De Propris è stato eletto alla carica di Presidente Onorario della Federazione.
Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE MONTELIBRETTI - Inaugurato Palazzo IV Novembre riqualificato con 340 mila euro di fondi del Giubileo