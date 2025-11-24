TIVOLI – Marco Di Nicolò eletto Segretario della Federazione del Psi della Valle dell’Aniene

Sabato 22 novembre si è tenuto il Congresso costitutivo della Federazione del PSI di Tivoli, Guidonia Montecelio e Valle dell’Aniene nei locali della Federazione socialista in Via Rosolina 64 a Tivoli e alla presenza del Segretario Regionale Onorevole Gianfranco Schietroma,.

“Un numero consistente degli iscritti ha partecipato e si è confrontato sugli indirizzi politici e sul relativo posizionamento del PSI in questa area vasta che raggruppa ben 69 Comuni”, secondo un comunicato del Partito Socialista PSI Tivoli.