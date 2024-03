Ogni mattina, da anni, la stessa scena: un ingorgo di auto dei genitori che accompagnano i figli in classe.

Per questo l’Amministrazione Comunale di Monterotondo ha deciso di realizzare un parcheggio pubblico presso la scuola elementare di via dei Garibaldini, nel quartiere di Borgonuovo.

Giovedì 29 febbraio con la delibera numero 1 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo da 500 mila euro redatto dall’Ingegner Leonardo Gatti e ha dichiarato l’interesse pubblico adottando la variante urbanistica per trasformare l’area privata da 1.310 metri quadrati da edificabile in un parcheggio ad utilizzo dei residenti, del personale docente e soprattutto dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola.

Dalla determina numero 224 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – dal dirigente al Demanio Luca Lozzi emerge che l’area è di proprietà della società Salaria srl la quale ha avanzato al Comune la proposta di cessione volontaria di complessivi 650 metri quadrati verso un indennizzo complessivo di 31.661,10 euro in cambio della cessione in permuta dell’area di proprietà comunale di 380 metri quadri in Via Monti Sabini 220 angolo Via Achille Grandi con valore stimato d’ufficio pari a 37 mila euro.

La nuova opera pubblica sarà realizzata in una zona di Borgonuovo costruita prima del Piano Regolatore, caratterizzata da spazi ristretti, strade strette senza uscita con problemi di viabilità, come nel caso di via dei Garibaldini.

“A Borgonuovo – ha spiegato durante la seduta il consigliere Ruggero Ruggeri – c’è una bellissima scuola in Via dei Garibaldini che in questo momento ha cinque aule di scuole elementari per circa 130 bambini e fino ad oggi quella scuola non aveva un parcheggio, non aveva nulla e chiaramente, soprattutto con l’arrivo a scuola, le macchine che vanno e vengono, ci sono dei problemi di sicurezza per i bambini che arrivano, per le mamme che accompagnano e si creano dei problemi di traffico.

… E’ un’opera fondamentale per quel posto che dà chiaramente serenità alla scuola, dà la possibilità di parcheggio e soprattutto oggi per girare e tornare indietro, perché quella è una strada senza uscita, praticamente bisognava fare delle manovre.

C’è una viabilità interna al parcheggio, quindi si passerà dentro e si girerà e si tornerà indietro.

È una cosa piccola ma importante per quella parte della città”.