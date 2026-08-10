MONTEROTONDO – Viabilità rivoluzionata in Centro per lavori Acea

Dalle 5 di stamattina, lunedì 10 agosto, alle ore 20 di venerdì 14 Agosto 2026 scattano alcune modifiche alla viabilità nel Centro di Monterotondo per lavori di Acea Ato2.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 155 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 7 agosto dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.

Il provvedimento è stato emesso su istanza di Acea Ato 2 S.p.A. la quale, per eseguire lavori di collegamento tra il serbatoio Cappuccini e l’acquedotto Valga delle Rosce, ha richiesto divieto di sosta con zona rimozione e chiusura al transito veicolare della rotatoria compresa fra Via Italo Calvino, Via Lampedusa e Viale Bruno Buozzi.

L’ordinanza prevede:

L’istituzione in Via Lampedusa del senso unico di marcia, provenienza Viale Bruno Buozzi direzione Via Pelosi, dalle ore 05:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 20:00 del 14 Agosto 2026;

La chiusura al transito veicolare di Viale Buozzi, tratto della rotatoria compreso dall’intersezione con Via Lampedusa all’uscita direzione Monterotondo centro, dalle ore 05:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 20:00 del 13 Agosto 2026; L’istituzione in Via Lampedusa dell’obbligo di svolta a sinistra direzione Via Pelosi per i veicoli in uscita dal centro commerciale, dalle ore 05:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 20:00 del 14 Agosto 2026; L’istituzione in Via Lampedusa dell’obbligo di svolta a destra direzione Via Pelosi per i veicoli in uscita dalle aree parcheggio presenti sul lato destro, dalle ore 05:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 20:00 del 14 Agosto 2026; Ai veicoli del trasporto pubblico Co.Tra.L. S.p.A. provenienti da Mentana con direzione Via Corsica, direttamente in S.P. 25 b (Variante San Martino – Nomentana Salaria) – Via Castelchiodato – Via Mazzini – Via Ciceruacchio e riprendere il regolare percorso, dalle ore 05:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 20:00 del 13 Agosto 2026; Ai veicoli del trasporto pubblico Astral S.p.A. provenienti da Mentana con direzione Via Corsica, direttamente in S.P. 25 b (Variante San Martino – Nomentana Salaria) – Via Castelchiodato – Via Mazzini – Via Ciceruacchio e riprendere il regolare percorso, dalle ore 05:00 del 10 Agosto 2026 alle ore 20:00 del 13 Agosto 2026.