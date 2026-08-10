TIVOLI – Il ritorno di Papa Leone al Santuario di Genazzano

Lunedì 7 settembre alle ore 18 il Santo Padre Leone XIV si recherà presso il Santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano.Ne dà notizia il Vescovo di Tivoli e di Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, che sabato 10 maggio 2025 aveva incontrato il Pontefice che per la sua prima uscita a sorpresa fece una visita improvvisa al Santuario di Genazzano, territorio di competenza della Diocesi di Palestrina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il 7 settembre Padre Leone XIV celebrerà la Santa Messa nella Vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria.“Certi di interpretare i sentimenti del clero e dei fedeli – si legge in una nota della Diocesi di Tivoli e Palestrina – il Vescovo e la Comunità Agostiniana del Santuario della Madre del Buon Consiglio esprimono gioia ed esultanza per il ritorno di Papa Leone XIV a Genazzano.Il Santo Padre, infatti, già si recò ai piedi della Madre del Buon Consiglio all’indomani della sua elezione al soglio di Pietro, il 10 maggio 2025, per affidare a Lei il suo nuovo ministero apostolico.Il Vescovo e la Comunità Agostiniana invitano tutti a prepararsi a questo appuntamento con la preghiera per il Santo Padre e per le intenzioni che porterà nel Suo cuore di Pastore davanti all’immagine della Madre a Lui tanto cara, e tanto amata dall’Ordine Agostiniano al quale Papa Leone XIV appartiene”