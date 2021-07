L’Italia avrà una vendemmia, e un vino, all’insegna del green. A una settimana dalla firma del decreto del ministero delle Politiche agricole sulla costituzione del comitato della Sostenibilità vitivinicola, il responsabile del decreto Stefano Patuanelli assicura che il decreto attuativo sul Disciplinare della sostenibilità del settore vitivinicolo sarà firmato entro settembre. Lo ha detto ieri a Roma nel corso dell’annuale assemblea generale di Unione italiana vini (Uiv) su “Sostenibilità, la transizione del Pnrr e obiettivi del vino”. Cosa significa tutto questo? Che il nostro sarà il primo paese in Europa a dotarsi di una norma pubblica per la certificazione dei vini ‘green’, anche con un logo in etichetta, una sorta di ‘contrassegno’ di sostenibilità o di quello che qualcuno ha chiamato un vero e proprio ‘green pass” del vino. Si tratta peraltro di tutelare in tal modo la unicità della nostra agricoltura, con la sua biodiversità e i suoi paesaggi, di cui i vini sono una punta di diamante e di farlo con strumenti idonei e mirati.

