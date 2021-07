Tivoli – Arrestato 36enne. Rinvenute 23 dosi di crack e cocaina

Controlli antidroga

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato anche un 36enne originario di Tivoli, già noto alle forze dell’ordine. Impegnati in un mirato servizio di osservazione e pedinamento negli ambienti della droga di Zagarolo, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare al 36enne e a fermarlo in via Berlinguer dove passeggiava a piedi. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 23 dosi di crack, 23 dosi di cocaina e 90 euro in contanti, ritenuti provento delle sue attività illecite. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo di convalida in Tribunale.