Quell’invasione di campo che nessuno ha visto: spunta il video della “corsa ad ostacoli”

Mancano pochi minuti dalla fine del secondo tempo della finale degli Euro2020 a Wembley. Durante un’azione della squadra inglese, i giocatori si immobilizzano, la telecamera stringe su di loro e i cronisti annunciano che il gioco si è fermato a causa di un’invasione di campo, ma nessuno inquadra il ragazzo che, con in mano una maglietta rossa, torso nudo e un’espressione felice stampata in viso è entrato sul terreno di gioco. Qualche istante dopo, sul web, spunta il video dell’impresa del tifoso inglese:

Tra i “commenti memorabili” dell’evento, sicuramente spicca quello più realistico:

“Yeah very smart, doing that while you’re team is in control of the ball😂😂😂”. (“Sì, molto intelligente farlo mentre la tua squadra ha il controllo della palla”)