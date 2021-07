ColtiviAMOci, a Monterotondo l’evento conclusivo del progetto

ColtiviAMOci: il 14 luglio a Monterotondo l’evento conclusivo del progetto per giovani con disabilità

Dieci mesi intensi, fatti di laboratori pratici, come l’orto sinergico e il teatro, ma anche sostegno familiare, psicologico e di diritto civile, penale, fiscale e del lavoro. Al centro, 10 giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità, residenti nel distretto socio-sanitario RM 5.1 (Comuni di Mentana, Monterotondo e Fonte Nuova, in provincia di Roma). È il progetto ColtiviAMOci, promosso dalla Cooperativa sociale Il Pungiglione in partenariato con Folias Cooperativa sociale. L’intervento, finanziato dalla regione Lazio – Fondo Sociale Europeo, ha portato risultati concreti nelle vite di queste ragazze e di questi ragazzi. Le loro storie e le loro conquiste verranno raccontate in un evento conclusivo il 14 luglio a partire dalle 11 presso il Parco di Giò, in via Loira a Monterotondo: un momento di condivisione e presentazione dei risultati raggiunti.

Sono stati dodici mesi pieni di attività, in un contesto ancora fortemente influenzato dalla pandemia. I giovani protagonisti del progetto, durante questo periodo, hanno anche avuto l’occasione, tramite l’ampia proposta di ColtiviAMOci, di lavorare sulle proprie capacità e competenze e di riflettere su come “spenderle” in campo lavorativo. Un vero e proprio percorso di crescita personale, consapevolezza e avvicinamento al mercato del lavoro che ha coinvolto anche i familiari dei beneficiari.

A pilastro della pratica operativa, che ha accompagnato tutte le misure messe in atto in questi mesi, c’è l’idea che tutti possono aspirare ad un’occupazione compatibile con il proprio profilo, soprattutto ciascuno può aspirare ad un’inclusione sociale che garantisca uno spazio adeguato di vita acquisendo un ruolo sociale attivo.

ColtiviAMOci si chiude, così, con un momento di condivisione, con un evento finale che mette in luce il lavoro svolto dal gruppo dei beneficiari, ma anche dei professionisti messi in campo.

E dopo cosa succede? Tutti i partecipanti al progetto lavoreranno da settembre? Probabilmente no, ma per ognuno di loro si è avviata una riflessione sulla propria condizione, i propri desideri e potenzialità tali da sostenere le scelte future, lavorative e non, auspicabilmente con maggiore consapevolezza.

La cooperativa Il Pungiglione si occupa da decenni del tema dell’inserimento e dell’orientamento lavorativo per persone con svantaggio: questo know-how ha permesso di progettare un intervento a misura di ogni partecipante, con l’obiettivo di poter supportare in futuro il progetto individualizzato che ognuno di loro ha elaborato, grazie alla ricchezza dei servizi presenti sul distretto ASL RM5 in tema di integrazione socio-lavorativa di soggetti con svantaggio.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Presentazione Di ColtiviAMOci

Elisa Roberti e Doriana Banelli – referenti del progetto – cooperativa Il Pungiglione

L’esperienza dell’Accompagnamento al lavoro

Roberta Marciano – cooperativa Folias

La Valutazione del progetto

Fabrizio Tenna – valutatore

Una cassetta…un’esperienza: il seme coltiviAMOci mi ha cambiato

I beneficiari del progetto

Interverranno:

Claudio Di Bernardino – Assessore Lavoro Scuola e Formazione della Regione Lazio

Marta Bonafoni – Consigliera Regionale – Commissione Lavoro e Formazione Lavoro e Politiche Giovanili

Tiziana Biolghini – Consulente del Presidente Nicola Zingaretti per l’Inclusione Sociale

Riccardo Varone – Sindaco del Comune di Monterotondo

Isabella Bronzino – Assessora Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Verde Pubblico Comune di Monterotondo

Matteo Garofoli – Assessore ai Servizi Sociali, Orientamento alla Formazione e al Lavoro giovanile Comune di Monterotondo