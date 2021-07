Viva l’Italia dei record

Gli azzurri trionfano negli Europei di Calcio a Wembley a due mesi dalla vittoria della band romana Maneskin. Due vittorie, queste, che hanno reso orgogliosi gli italiani. Sbuca una curiosità su questo “doppio colpo” e ad annunciare il curioso record è stato proprio l’account della famosissima competizione canora, Eurovision Song Contest, nella serata di ieri.

Congratulations Italy! 🇮🇹🏆🏆

The first country to win Eurovision and the men’s European Championships in the same year! 👏🤩👏 pic.twitter.com/lfSlYzIwJt

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 11, 2021