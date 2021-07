L’incontro di grossisti e produttori con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli si è svolto oggi presso il Centro Agroalimentare di Roma a Guidonia. Obiettivo: rilanciare il settore nella filiera di distribuzione del cibo (qui ci sono oltre 450 aziende per un giro di 2 miliardi di euro l’anno), che non si è mai fermato durante il lockdown. Il ministro ha parlato di buone prospettive per il futuro, con progetti che riguarderanno molto da vicino il CAR, grazie in particolare agli investimenti legati agli 800 milioni di euro disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e indirizzati all’ottimizzazione della logistica. La visita ha compreso anche il laboratorio di trasformazione delle eccedenze alimentari del progetto “Frutta che Frutta non spreca” di Italmercati, gestito dagli ex-detenuti dell’Isola Solidale.

Condividi l'articolo: