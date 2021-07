In programma musica, politica, giochi per bambini e prodotti tipici

La Festa dei Patrioti quest’anno ha scelto la cornice della Terme di Cretone, invece del castello Savelli. L’appuntamento è stato fissato per lunedì 26 luglio in via dell’Acqua Solfurea a Cretone. La regina dell’appuntamento, organizzato da Fratelli d’Italia, sarà Giorgia Meloni, leader del partito. In programma musica, politica, giochi per bambini e prodotti tipici.