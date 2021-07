I soccorritori hanno pensato subito al peggio, ma fortunatamente la conducente ne è uscita praticamente illesa. Drammatico incidente stradale ieri sera, mercoledì 21 luglio in via Tiburtina a Villa Adriana, dove un’auto ha prima urtato una vettura in sosta e poi si è ribaltata.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Tivoli, il fatto è accaduto verso le ore 20,20 davanti al bar al civico 215. Una donna 59enne di Tivoli viaggiava al volante di una Volkswagen Golf diretta verso la “Superba”, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e la parte anteriore destra ha urtato la parte posteriore sinistra di una Citroen C1 parcheggiata davanti al locale. Nell’impatto la C1 è carambolata contro dei vasi ubicati nei pressi del bar, mentre la golf si è letteralmente girata terminando la corsa perpendicolarmente alla Tiburtina.

Trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli in codice rosso per dinamica, la donna sarebbe in buone condizioni: indossava la cintura di sicurezza.