Guidonia, via Marco Simone sarà messa in sicurezza

In occasione della Ryder Cup la via sarà raddoppiata

Niente più rattoppi, da lunedì 26 luglio partiranno i lavori per il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza di via Marco Simone. Un intervento provvisorio in attesa del raddoppio della strada pianificato per la Ryder Cup 2023. Gli interventi riguarderanno il tratto compreso tra la rotonda della Palombarese e via Tiburtina. Un risultato ottenuto, è stato reso noto dall’amministrazione comunale, grazie alla sinergia con altri enti. E precisamente a seguito di un tavolo organizzato dal sindaco Michel Barbet, dall’assessore ai lavori pubblici Antonio Correnti, dal presidente della Commissione Claudio Cos, col Comune di Roma, Astral e gli organizzatori della Ryder Cup. ”Abbiamo colto l’occasione dei prossimi Open d’Italia di Golf che si terranno a settembre per fare leva sull’ente gestore”, ha fatto sapere il sindaco, ”E tutto ciò a tutela della sicurezza della nostra cittadinanza costretta quotidianamente a percorrere una strada dissestata, che giova ricordare non è del comune di Guidonia Montecelio”.