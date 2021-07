Nel litorale Laziale spuntano uova di Tartaruga Marina

Stanotte una tartaruga marina ha deposto le uova sul litorale di Terracina, all’interno dello stabilimento Sirenella

Gli specialisti di Tartalazio, accorsi su segnalazione della locale Capitaneria di Porto, hanno confermato la presenza del nido. Settimo nido di questa stagione dunque – il secondo sulle spiagge di Terracina – ed è il numero più alto di nidi mai ritrovati sulle coste del Lazio. Il nido è in eccellente posizione, lontano dalle onde e scavato in una sabbia bellissima, le condizioni per una felice schiusa tra circa due mesi ci sono tutte.