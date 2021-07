TOR LUPARA – Lite tra vicini, si infilza la gamba nel cancello

Brutta lite ieri pomeriggio tra due vicini di casa. Uno dei due è finito all’ospedale dopo essersi infilzato una gamba in uno spuntone del cancello condominiale. Il fatto è successo in via Dante Alighieri a Tor Lupara. Pare che i diverbi tra i due vicini di casa andassero avanti da tempo e ieri c’è stata l’ennesima discussione. Uno dei due è arrivato in macchina e ha messo in fuga l’altro che, scappando, si è infilzato la gamba. Le sue condizioni sembravano molto gravi all’inizio, poi quando è arrivato al Sant’Andrea sono sembrate meno gravi.

