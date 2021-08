GUIDONIA – Politica, nasce “Coraggio Italia”

Da Piero Sebastianelli, coordinatore del comitato promotore del partito di Toti a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO STAMPA AGOSTO 2021

Circa due anni fa, veniva costituito anche a Guidonia Montecelio il gruppo politico di “Cambiamo!”, nato dall’idea del Presidente della Regione Liguria, G. Toti.

Sul piano Nazionale, il movimento politico ha rapidamente riscosso consensi e adesioni, tanto da poter rappresentarsi nelle tornate elettorali sul territorio nazionale, laddove convocate.

In questi ultimi mesi, i due movimenti politici d’ispirazione centrista, rappresentati dal Presidente Toti e dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, hanno deciso di unirsi in un unico Partito, dando il viatico ufficiale a “Coraggio Italia”, formalizzato lo scorso 14 luglio.

Questa unione ha ulteriormente consentito una notevole crescita del Partito e una maggiore, costante e capillare diffusione del Partito stesso nel territorio nazionale.

Pertanto, in continuità con gli sforzi organizzativi sino ad oggi operati in “Cambiamo!” e aderendo al nuovo progetto nazionale, il nostro gruppo politico di Guidonia Montecelio assume il nome di “Coraggio Italia”, mantenendo la precedente organizzazione costituita in “Cambiamo!”.

Questo nuovo assetto organizzativo nazionale e territoriale, si ripropone la funzione di voler contribuire a rafforzare lo schieramento politico del Centrodestra, per mezzo di una maggiore rappresentatività del pensiero moderato d’ispirazione cattolico liberale ed europeista.

Anche nella nostra Città, noi auspichiamo e lavoriamo per l’unità del Centrodestra per le prossime elezioni nel 2022, per trovare la giusta sintesi politica basata su un programma strategico condiviso di lungo periodo e per garantire una solida e efficace governabilità amministrativa.

Infatti, la nostra Città, ha bisogno di idee e capacità amministrativa, per un sano ed efficace sviluppo in tutti i settori; cose delle quali abbiamo sentito una mancanza desolante durante la corrente amministrazione, ciò al di la dei proclami demagogici ascoltati di recente, dalla vecchia maggioranza e dalla nuova in pectore.

Per dirla con una citazione: “costa molto essere sinceri se si è intelligenti, quanto essere onesti se si è ambiziosi!”

Piero Sebastianelli

Cambiamo!#Coraggio Italia