Chiusi 32 canali Telegram

Fake pass è il nome della maxi-operazione messa in campo dalla Polizia di Stato per contrastare il commercio online di falsi Green Pass Covid 19. Telegram il canale usato per il rilascio dei falsi Green pass.

Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “Ciao, ti spiego brevemente come funziona. attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo stato) e da lì il Green Pass”.

Gli investigatori del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle procure di Roma e Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di falsi certificati.

Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali Telegram che offrivano, con “garanzia assoluta di anonimato”, i green pass falsi, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping online, ad un prezzo compreso tra i 150 ed i 500 euro.