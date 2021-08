Rilancio occupazionale!

La stima dell’Ufficio Studi Confcommercio e di Unioncamere vedono una ripresa ancor più convincente dell’ultimo dopo-crisi del 2010

Grandi prospettive – stavolta la stima è di Unioncamere – ci sono anche nella sfera del commercio. Ed incredibilmente è il turismo a seguire a ruota – sempre secondo Unioncamere – trasporti, logistica e magazzini di conseguenza.

Ma altri ambiti di ricerca personale aperti sono nell’edilizia e nella farmaceutica. L’Ance ritiene ci sia bisogno di 170mila unità di personale da acquisire. Chiaro che è la prospettiva del Recovery a dare grande impulso. In siderurgia si prevedono 60mila assunzioni. In meccanica elettronica, 54mila. Nella farmaceutica la ricerca si è molto differenziata negli ultimi anni perché i profili professionali sono variegati a figure come la programmazione, all’ingegneria informatica e biologica.

“L’Italia cresce più della Germania”. Grazie! – si dirà – ha avuto una serie di crisi assai peggiore dei vicini teutonici. Ed è questa la sola tesi accreditata per cui diversi ambiti occupazionali sono in grande domanda. In testa a tutti gli autisti perché è cresciuto l’ambito della logistica e coi trasporti. Ma la difficoltà a trovare nuovo personale potrebbe essere ostativo al pieno sfruttamento di questa congiuntura favorevole. Trasporti e logistica hanno avuto anche un grande impulso in questa fase pandemica e la crescita per questi ambiti non accenna a diminuire (Confcommercio).