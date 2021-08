Rieti. Nuove adesioni per fiera del peperoncino

Giungono nuove adesione per la X° edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti. Mercoledì primo settembre, giornata inaugurale della Fiera, saranno ospiti dell’area convegnistica il Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati on. Fabio Melilli, l’assessore della Regione Lazio al lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino e il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri.