Guidonia. Il nuovo ospedale potrebbe essere dedicato a Strada

Il primo cittadino, dopo la scomparsa di Gino Strada, ha annunciato in Consiglio Comunale che a breve scriverà al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere che il:” nuovo ospedale Tiburtino, di cui è stato pubblicato il bando per la progettazione ed approvato in Giunta Regionale il piano degli investimenti, venga intitolato a Gino Strada. Conosciamo tutti- ha proseguito Barbet- l’impegno ed il lavoro del medico e fondatore di Emergency, scomparso di recente, nel salvare vite umane e costruire ospedali negli scenari di guerra in tutto il mondo. Penso, quindi, che il modo migliore per omaggiarlo sia proprio intitolare a suo memoria l’ospedale che sorgerà sul nostro territorio”.

