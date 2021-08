Beccaria: “Aiutiamo donne e bambini che arrivano dall’Afghanistan”

“In questi giorni come sappiamo tutti stanno arrivando tantissimi bambini e donne profughi dall’ Afghanistan. Vedo che spesso qui a Castel Madama i contenitori dei panni usati sono sempre pieni. Questo periodo, se ci è possibile cerchiamo un centro accoglienza vicino a noi e facciamo un opera buona contattando queste strutture per fornire loro aiuti materiali. Pensavo inoltre che potremmo fare una raccolta presso la protezione civile, come fatto già per Amatrice durante l’emergenza terremoto, da far poi recapitare ai centri che ospitano queste donne e bambini.”