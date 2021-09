Iniziano gli incontri per parlare di contenuti, per le liste elettorali di Fiano Romano.

Venerdì 10 settembre, alle ore 16:15, Solidea Scarafoni, candidata sindaco per Fiano Romano in Movimento, sarà ospite di Nadia Montrone, presidente dell’Associazione Osteria de La Pupazza, per esporre suo programma elettorale. A breve sulla pagina di FRIM sarà pubblicato il link per il collegamento.

(A. I.)