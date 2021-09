PROMOZIONE – Squadre in campo per il 2° turno di Coppa Italia

Setteville Caserosse – Guidonia

Anche il secondo turno di Coppa Italia regala un derby della Città dell’Aria.

Il Guidonia è reduce dalla vittoria nel primo turno contro lo Zena Montecelio: nella sfida andata in scena al “Comunale”, i ragazzi di mister Paolo Mariani ribaltano l’iniziale vantaggio firmato da Simonetta grazie alla punizione di Cacchionni, il gol di rapina di Ciampini e la perfetta ripartenza conclusa da Cioffi.

La neopromossa Setteville Caserosse ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione, sconfiggendo nel primo turno l’A.L.M. Romulea in un match dalle due facce: nella prima frazione di gioco i padroni di casa hanno dominato sotto ogni aspetto, chiudendo i primi 45 minuti in vantaggio di tre reti grazie alla doppietta di Opre ed al sigillo di Picistrelli. Nel secondo tempo invece, i ragazzi di mister Di Vico rientrano in campo con la mentalità di chi ha già vinto la partita: il risultato è una reazione d’orgoglio della Romulea che per poco non conclude la rimonta. Finisce infatti 3-2 per il Setteville.

Il derby di domenica promette sicuramente spettacolo, il Guidonia parte forse leggermente favorito ma in una stracittadina i pronostici valgono poco. Sia la squadra allenata da Mariani che quella allenata da Di Vico faranno di tutto per accedere al turno successivo.

Vicovaro – Vis Subiaco

Ancora una volta due squadre della Città del Nord-Est protagoniste: Vicovaro e Vis Subiaco saranno protagoniste domenica 26/09 allo stadio “Tancredi Berenghi” per il match valido per il secondo turno di Coppa Italia Promozione.

Nel primo turno, il Vicovaro è riuscito a superare per 3-1 il Villa Adriana, nonostante l’inferiorità numerica a partire dalla fine del primo terzo di gara ed addirittura il secondo cartellino rosso a circa quindici minuti dal termine. Decisivi per la vittoria Catracchia e Di Marco: il primo con il gol che sblocca la gara, il secondo con la doppietta che ha indirizzato e deciso la partita in favore dei biancoverdi.

Buon esordio anche per la Vis Subiaco che vince 2-1 sul campo della neopromossa Bellegra, grazie alla doppietta di Trombetta. I ragazzi di mister Ferretti si preparano ad affrontare questo secondo turno con tutte le intenzioni di passarlo, in attesa di esordire tra le mura amiche del ristrutturato stadio San Lorenzo domenica 3 ottobre contro la Vivace Grottaferrata.

Castrum Monterotondo – Fidene

L’ultima squadra del Nord-Est impegnata in Coppa Italia Promozione è il Castrum Monterotondo: gli eretini hanno superato il primo turno a danno e sul campo di Fiano Romano. La vittoria è arrivata col minimo scarto: la rete del difensore Federico Luci è bastata a decidere la contesa.

Adesso all’Ottavio Pierangeli arriverà il Fidene, squadra che dopo aver dominato il campionato 2019/20 di Prima Categoria, si prepara ad affrontare la categoria cadetta regionale. Nel primo turno è arrivata la vittoria contro una diretta concorrente del Castrum, il Nomentum, sconfitta grazie alla doppietta di Giuliani. A nulla è servita la rete di Sacripanti per i mentanesi.

Gli eretini, allenati da mister Bruni, vogliono proseguire il loro cammino in questa competizione, in vista del derby della prima giornata di campionato proprio contro il Nomentum.