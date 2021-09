Coppa Promozione, Guidonia, Castum e Vicovaro avanti. Subiaco ripescato, il Setteville spera

Il secondo turno di Coppa Italia Promozione appena conclusosi ha dato i suoi verdetti. Passano al turno successivo Castrum Monterotondo, vincente sul Fidene per 3-1. Succede tutto nella ripresa. Lomanto segna a 14 minuti dal termine l’1-0, poi gli eretini dilagano con l’autorete di Negro e il gol di Gatta. A poco serve la rete di Galbo in pieno recupero che non cambia il verdetto. Passano entrambe ai rigori invece Guidonia e Vicovaro, rispettivamente contro Setteville e Vis Subiaco. Le notizie positive però non potrebbero finire qui. La Vis Subiaco è infatti sicura del ripescaggio, grazie al secondo posto nella classifica delle eliminate. Il Setteville, quarto in questa classifica invece, dovrà attendere la sfida fra Fonte Meravigliosa e Grifone. In caso di pareggio fra le due formazioni, il Setteville non rientrerebbe tra le ripescate.

Castrum Monterotondo – Fidene 3-1

Setteville – Guidonia 0-0 (Guidonia passa dopo i calci di rigore)

Vicovaro – Vis Subiaco 1-1 (Vicovaro passa dopo i calci di rigore)