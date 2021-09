Musica e impegno: la maratona Global Citizen Live 2021

Cambiamento climatico, accesso ai vaccini per tutti, politiche contro fame e povertà: questi i temi che hanno risuonato nella 24 ore in streaming della maratona musicale Global Citizen Live 2021.

Ventiquattro ore di musica rock, pop, rap e soul dai palchi di tutti i continenti, più di 70 artisti in 15 città diverse, da Parigi a New York, Seul , Rio de Janeiro. A brillare tra le stelle internazionali anche i Måneskin che per oltre venti minuti hanno conquistato il pubblico con “Zitti e buoni”.

A dare il via alla staffetta musicale Elton John a Parigi e Billie Eilish a New York dove il principe Harry e Meghan sono saliti sul palco. La veterana del pop Cyndi Lauper ha dedicato la sua interpretazione di «Girls Just Want to Have Fun» alle donne afgane e, da Los Angeles, anche le esibizioni di Stevie Wonder e Demi Lovato.

Tra i grandi Andrea Bocelli dalla Toscana in un viaggio che ha collegato musica e impegno.