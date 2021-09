Cosa sappiamo (davvero) di risparmio e finanza?

Quanti di noi sanno “davvero” cosa sono investimenti, risparmi, potenzialità finanziare del nostro “gruzzolo”, per quanto piccolo? Al via in ottobre la quarta edizione del Mese dell’Educazione finanziaria. L’iniziativa, anzi, la serie di iniziative che caratterizzeranno i prossimi giorni, sono disegnate all’insegna di una vera e propria “strategia nazionale” che ha l’ambizione di fare acquisire a tutti conoscenza e competenze finanziarie in modo da costruire un futuro sereno e sicuro. C’è anche un sito apposito per scoprire tutte le novità (quellocheconta.gov.it/). Il tutto è promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con quello dello sviluppo economico.

Condividi l'articolo: