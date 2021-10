Vaccini, l’As Roma regala gadget e biglietti promo stadio

Gadget giallorossi e biglietti promo della squadra del cuore per chi si vaccina. La Regione Lazio e l’As Roma di nuovo insieme nella lotta al Covid. Aperto da questa mattina, a Testaccio in piazza Santa Maria Liberatrice, il punto di somministrazione vaccinale mobile della Asl Roma 1. Il camper resterà operativo e a disposizione di tutti i cittadini che vorranno vaccinarsi contro il Covid-19.

Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati) possono presentarsi sul posto senza prenotazione dove verrà somministrato dalle equipe sanitarie della Asl Roma 1 il vaccino Moderna. Il camper resterà aperto dalle ore 10 alle ore 18.30.

‘Su le maniche’, questo il nome della campagna, oggi grazie al contributo del Roma Club Testaccio fa tappa in un quartiere simbolo per il tifo giallorosso. Chi si sottoporrà alla vaccinazione riceverà un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto delle partite casalinghe dell’As Roma. Inoltre un’apetta brandizzata As Roma e la mascotte Romolo distribuiranno dei gadget prodotti per l’iniziativa.

