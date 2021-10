Letta: alla manifestazione antifascista vengano pure Salvini e Meloni

In piazza sabato 16 ottobre, alla manifestazione antifascista “dovrebbero esserci tutti, anche Meloni e Salvini. Sarebbe un errore se non accadesse. Nessuno di noi interpreta quella manifestazione come una manifestazione di parte”, dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a La Stampa. “Siccome la matrice è chiarissima ed è chiarissimo che l’antifascismo è il collante del Paese, la manifestazione di sabato dovrebbe unire tutti”, aggiunge.

Il governo può sciogliere Forza Nuova “con un decreto, ma può anche essere un atto amministrativo. Quella è la strada maestra”, prosegue il segretario del Pd. E poi aggiunge: “Ma noi presentiamo la mozione perché pensiamo che sia importante per il presidente del Consiglio avere un sostegno parlamentare ampio”.

LA CONTROPROPOSTA

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intanto ha lanciato un video su Facebook: “Togliamo ogni dubbio: ferma condanna di Fratelli d’Italia a ogni violenza di gruppi fascisti, neofascisti, parafascisti, postfascisti e criptofascisti senza tentennamenti”. Aggiungendo: “Poi, proseguiamo: ferma condanna di ogni gruppo violento, compresi i gruppi anarchici e i centri sociali delle manifestazioni di Milano e Torino che il Pd e la sinistra non sono mai riusciti a condannare”.