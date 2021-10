Attimi di paura davanti alla scuola materna elementare di via Todini a Setteville di Guidonia.

Oggi, giovedì 14 ottobre, alle ore 13, un ramo di un albero si è spezzato ed è crollato su una Mercedes in sosta sfondando il parabrezza proprio all’uscita degli alunni.

Al volante dell’auto c’era una donna incinta, mamma di un alunno dell’Istituto “Garibaldi”, che sarebbe rimasta sotto choc.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Pare che non sia la prima volta che un ramo si spezza davanti alla scuola di via Todini.

Una scuola sempre agli onori della cronaca, l’ultima volta per l’invasione di topi che aveva causato la chiusura del refettorio.

Condividi l'articolo: