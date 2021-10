Tivoli – Sportello lavoro: potenziati gli orari di ricevimento

È stato potenziato lo “sportello lavoro” del distretto sociosanitario di Tivoli dedicato al reddito di cittadinanza che, a partire dal mese ottobre, apre al pubblico tutti i giorni con i seguenti nuovi orari:

– lunedì e venerdì, sede di via Missoni: 9-13;

– martedì, sede di via Missoni: 9-13 e 14,30-16,30;

– mercoledì, sede di via don Minzoni (Tivoli Terme): 9-13;

– giovedì, sede di via don Minzoni: 9-13 e 14,30-16,30.

Per il momento allo sportello possono accedere – su appuntamento chiamando i numeri 0774453418 e 3357120408 – esclusivamente i beneficiari del reddito di cittadinanza del distretto sociosanitario tiburtino; successivamente il servizio sarà esteso a tutti coloro che sono alla ricerca di una guida e di un aiuto per ricollocarsi nel mercato del lavoro.

“Negli uffici dello “sportello lavoro” ci saranno esperti pronti ad ascoltare i bisogni dei cittadini e, dopo un’attenta valutazione delle singole situazioni, a disegnare insieme un percorso idoneo per il loro inserimento nel mondo del lavoro”, spiega l’assessora al Sociale Maria Luisa Cappelli.

Lo sportello si articola in due servizi: il segretariato sociale e la consulenza per il lavoro e per la formazione. Un’altra funzione dello sportello è l’attivazione dei tirocini per l’inclusione, anche in questo caso rivolti a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza: “Nei prossimi due anni ne saranno avviati almeno quaranta”, spiega Cappelli.