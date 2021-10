“Il fatto non sussiste”

L’imputazione era corruzione in atti giudiziari.

Insieme all’inventore dell’idea e della prassi di centrodestra è il cosiddetto “pianista di Arcore”: Danilo Mariani.

La vicenda processuale nel suo intero è durata circa quindici anni ed ha conosciuto tratti grotteschi ma anche squallidi. Da una parte i festini della corte del sultano dall’altra Ruby fatta passare come la nipote di Mubarak per giustificare la sua presenza in tanta sede conviviale.

Il processo ha conosciuto diversi livelli di aggiornamento e proprio quando sembrava scemare (è proprio il caso di dirlo) dall’attenzione dei giudici e della stampa riprendeva quota proprio per quei suoi tratti pruriginosi.