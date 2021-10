Ragazza di 16 anni scompare da Tivoli, l’appello dei genitori

Ore d’apprensione a Tivoli per i genitori di Nahed Aya, una ragazza di 16 anni che si è allontanata nel primo pomeriggio venerdì 22 ottobre e da quel momento è scomparsa. E’ alta 1.65 metri, pesa circa 60 chili, ha carnagione, occhi e capelli scuri. Quando è uscita indossava una camicia a quadri bianchi e neri e jeans neri. A pubblicare l’annuncio dell’appello dei genitori l’associazione Penelope Lazio, che ha reso disponibile la pagina Facebook per l’identikit di Nahed. Si tratta di un allontanamento, ma non è chiaro perché la giovane se ne sia andata via da casa, si spera che sia una situazione temporanea e che la minorenne torni presto a casa. Finora nessuna segnalazione.

In caso di avvistamento chiamare il 112 oppure l’associazione Penelope 339.6514799