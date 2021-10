Halloween mania a Tivoli

Nell’antica Tibur è difficile non accorgersi che Halloween sta arrivando dato che zucche, pipistrelli e scheletri hanno iniziato a popolare le strade tiburtine. Halloween, rammentiamo, è una festa antichissima, che affonda le sue radici nella festa celtica di Samhain (Sah-ween). Si diceva che fosse una notte in cui fantasmi, demoni e streghe vagavano per la terra e la gente cercava di placarli con offerte di noci e bacche. Tutto il mondo partecipa a questa festa horror. In questo periodo molti filippini tornano nelle rispettive città natali per commemorare i defunti assieme alla propria famiglia, con l’aggiunta per i più piccoli del rituale del “dolcetto o scherzetto?”. In Irlanda nella notte di Halloween molte persone si travestono da zombie, fantasmi, streghe e goblins. Nella città di Derry si organizza ogni anno uno dei più grandi spettacoli pirotecnici dell’intera isola. Essendo la Romania la patria di Dracula diverse celebrazioni e parate si svolgono in particolare nella regione della Transilvania. Halloween, è anche un giro d’affari notevole e in Italia la notte più spaventosa dell’anno muove un business da ben 275 milioni di euro.

