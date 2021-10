La maestra di ginnastica

Arriva l’insegnante di educazione motoria in quarta e quinta elementare, attuale primaria. E’ una delle novità previste dalla Manovra 2022, come ha reso noto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nella conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla legge di bilancio. “L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria”, , si legge nella bozza della manovra, ”è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024″.

