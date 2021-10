Il virus dei bebè

È allarme per l’epidemia di virus respiratorio sinciziale che sta colpendo in tutta Italia, in particolare neonati e lattanti, riempiendo reparti pediatrici e terapie intensive. ”Al Policlinico Umberto I di Roma 10 i ricoverati, di cui 2, di appena un mese di vita, in terapia intensiva, ma anche nelle altre regioni la situazione è analoga. Un’epidemia arrivata con 2 mesi di anticipo”, riferisce Fabio Midulla, presidente della Società italiana per le malattie respiratorie infantili, professore ordinario di Pediatria a La Sapienza e responsabile del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma, sentito dall’Adnkronos Salute.

Tra i piccoli colpiti da questo virus c’è anche Vittoria, 6 mesi, la figlia dell’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez ricoverata in ospedale e sotto osservazione. Su Instagram l’influencer ha postato un messaggio nel quale rassicura tutti: ”Sta bene e finalmente si sente più in forze. Ora abbiamo solo bisogno che i suoi livelli di ossigeno tornino alla normalità”. Poi, la foto del ”risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto” e l’appello di Fedez: ”La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando”.

Contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv – Respiratory syncytial virus), scoperto negli anni Cinquanta, non esiste ancora un vaccino. Si trasmette per via aerea e si previene con le stesse accortezze per il Covid. Tanto che, spiega Midulla, ” non appena queste misure sono state allentate, i fratellini più grandi sono tornati all’asilo o a scuola, e con una popolazione senza anticorpi il virus ha cominciato a circolare, subito e in anticipo rispetto al solito, e sta dando forme gravi nei piccolissimi”.

