Novità per il sito delle Villae di Tivoli

Continua a crescere ed a migliorare il sito internet di Villa d’Este, Villa Adriana ed Ercole Vincitore. Il portale delle Villae ha aggiunto una nuova sezione dedicata a Tutela e Ricerca, in cui il visitatore può reperire informazioni aggiornate su convegni, restauri, pubblicazioni e altre attività tecnico-scientifiche dell’Istituto. I contenuti sono stati affidati al personale direttamente coinvolto nella tutela e nello studio del patrimonio delle VILLAE, aprendo il sipario sul backstage della vita dell’Istituto, secondo un principio di trasparenza e un’istanza di divulgazione.

“Sono ormai dieci, oltre all’italiano, le lingue del sito: – spiegano dalle Villae -: arabo, cinese, coreano, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. Voluto fortemente dalla direzione, il multilinguismo esprime il naturale spirito di accoglienza universale delle VILLAE.

“Nel riflettere su quale fosse il modo migliore per raccontare le VILLAE – evidenzia il direttore Andrea Bruciati – abbiamo pensato ad un sito dinamico, in costante evoluzione, revisione critica e trasformazione, in quanto espressione di un’istituzione culturale metamorfica al servizio della società e delle esigenze della contemporaneità. Inoltre vogliamo un sito unico in Italia per il pluralismo linguistico, che ben rappresenti la vocazione universale del nostro patrimonio e l’idea di museo accogliente cui si ispira la nostra azione di valorizzazione”.