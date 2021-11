Cibo: mai così caro oggi rispetto agli ultimi undici anni

Negli ultimi undici anni il cibo non ha mai avuto un costo così alto come in questa ultima parte del 2021. Lo dice il Fao Food Price Index, che misura per le Nazioni Unite l’andamento dei prezzi delle materie prime alimentari che negli ultimi mesi è salito di un bel po’, a ottobre ha raggiunto i 133,2 punti, il 3% più da settembre, addirittura il 17% in più se ci si riferisce a gennaio e il 31,3% in più nel confronto con ottobre 2020.

Ma non è tutto: la Fao registra che negli ultimi mesi le quotazioni della carne sono lievitate del 22,1%, quelle dei latticini del 15,5%, quelle dei cereali del 22,4%. Mentre lo zucchero è cresciuto del 40,6% e gli oli vegetali hanno superato la soglia del 73%. E il grano? Il suo prezzo è salito del 38,3%. Al momento, nel nostro paese, i rincari a livello di carrello della spesa sono relativamente contenuti, nonostante l’inflazione, e si mantengono attorno al +1,3% dall’inizio dell’anno. Però scendendo nel dettaglio, la pasta costa + 4,6%, il pesce + 3,1%, l’olio di semi +17,7%: non tantissimo d’accordo, ma la salita non accenna a diminuire. E tra gli italiani crescono gli acquisti nei discount, dove la spesa è meno pesante dal punto di vista economico, rispetto ai supermercati tradizioni dove evidentemente anche sconti e promozioni non sono di grande appeal.