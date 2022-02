Farmaco anti Covid a disposizione nel Regno Unito

Nel Regno Unito il farmaco anti Covid è entrato in attività su approvazione dell’Mhra, l’agenzia regolatoria britannica. La data di inizio è il 4 novembre. L’approvazione ha anticipato tutte le altre agenzie regolatorie. Si tratta ora di vedere quale sarà la qualità curativa del farmaco prodotto da Merck Sharp & Dohme. Si chiama Molnupiravir e potrà essere prescritto dopo i appositi test.

Le controindicazioni del farmaco che si sono delineate nella fase di sperimentazione vedono un fattore di rischio legato all’obesità, alla cardiopatia, al diabete o in genere un’età superiore ai 60 anni.

Secondo il giudizio dell’autorità regolatoria britannica, Mhra, Molnupiravir è un farmaco “sicuro ed efficace”. Il suo apporto in termini di cura, non di prevenzione, riesce a ridurre il pericolo di ricovero in ospedale quando la malattia generata da contagio Covid ha ancora una manifestazione moderata. Impedisce l’aggravamento evitando si diffonda nell’organismo. Si attende a breve anche l’approvazione di Aifa.