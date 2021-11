Fedez si candida alle elezioni politiche del 2023?

Il noto rapper milanese ha già fatto parlare ampiamente di sé per le dichiarazioni in difesa dei diritti della comunità LGBT+ ed i contrasti con i maggiori volti dei politici di destra, uno su tutti Matteo Salvini.

Oggi, 10 novembre, spunta fuori la notizia che l’agenzia ZDF di proprietà di Fedez abbia fatto registrare un dominio su internet dal nome “fedezelezioni2023”. Per alcuni si tratta di un indizio circa le intenzioni del cantante di scendere in politica, per altri è solo una trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo disco “Disumano” in uscita il 26 novembre.

Intanto, neanche il tempo di sentire la risposta di Fedez in merito alla questione, che alcuni politici hanno già commentato la notizia. Per l’esponente di Italia Viva, nonché vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, Fedez “deve lanciare il nuovo disco e quindi tutto fa brodo. Se entra in politica auguri, è un bene che ci siano nuovi ingressi, ma mi sembra più interessato a lanciare il nuovo disco piuttosto che fare la campagna elettorale 2023″. Si dice disposto al confronto invece il leader della Lega, Matteo Salvini, che twitta: “Fedez in politica? È il bello della democrazia, presenti le sue idee e poi decideranno i cittadini. Mi piacerebbe un confronto con lui sull’Italia che verrà, gliel’ho già proposto in passato senza avere risposta, io sono sempre disponibile”. Un’occasione per risolvere la controversia nata in occasione del “concertone” del 1° maggio? Staremo a vedere.

Foto profilo Facebook @fedezofficial