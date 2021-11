Scuole, gli istituti del Nord Est primeggiano

Tra i migliori istituti tecnici di Roma e provincia primeggiano tre scuole del Nord Est, l’Alessandro Volta di Tivoli, il Pisano di Guidonia Montecelio, e Piazza della Resistenza a Monterotondo. E’ il risultato di Eduscopio 2020, l’indagine della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) con la classifica delle scuole superiori di Roma (con un raggio di 30km) che meglio preparano agli studi universitari o lavorativi.

Per gli studenti che scelgono la carriera università dopo il diploma, il portale genera una graduatoria in base all’indice FGA: l’indicatore che prende in considerazione al 50% la velocità nel percorso di studi (la percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (la media dei voti degli esami sostenuti).

Un’altra classifica di Eduscopio mette in luce le possibilità di trovare lavoro dopo il percorso delle scuole superiori attraverso l’indice di occupazione dei diplomati, ovvero la percentuale di studenti che hanno lavorato per più di sei mesi nei due anni successivi alla maturità.

Il portale, nato nel 2014 e gratuito, si propone di aiutare gli studenti nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. 3 righe dati della città. Nella classifica degli istituti tecnici tecnologici l’Alessandro Volta di Tivoli si è piazzato al quinto posto; mentre l’istituto di Piazza della Resistenza a Monterotondo al ventesimo. E’ stato riconosciuto l’undicesimo posto tra i miglori tecnici economici, invece, al Pisano di Guidonia. (A.P.)