Castel Madama – Sospensione idrica

A Castel Madama, solo in alcune zone, il flusso idrico verrà sospeso. A darne comunicazione è la multiservizi italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico Acea Ato 2, che, con la nota diffusa, dichiara – gli interventi sono necessari al fine di effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio –

Dunque dalle ore 09:00 alle ore 22:00 di lunedì 15 novembre 2021, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade, ma potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate:

 Via Roma, da SC Accorciatoia della Stazione a Via Guglielmo Marconi

 Via Aniene, da Via Roma a Piazza Garibaldi

 Via San Sebastiano

 Via Discesa Empolitana

 Via della Libertà

 Piazza Garibaldi

 Piazza Mazzini

 Vicolo Forno

 Via Baccelli

 Via Ettore Vulpiani

 Via delle Mura

 Via Mario Consivieri

 Vicolo Francescaccia

 Vicolo Finocchio

 Vicolo Orsini

 Vicolo Cortese

 Vicolo S. Lorenzo

 Vicolo del Montano

 Vicolo Delfini

 Vicolo del Granchio

 Vicolo Cioffi

 Vicolo del Colle

 Via del Castello

 Vicolo Pifferi

 Vicolo Pescivendoli

 Vicolo Vincenzo Testa

 Piazza Madama

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 di lunedì 15 novembre 2021 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che resterà in stazionamento a Piazza Mazzini

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Inoltre viene raccomandata la chiusura dei rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.