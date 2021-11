Berlusconi: “Varianti pericolose, inaccettabile il rifiuto al vaccino”

“Le nuove varianti di questa terribile malattia sono molto pericolose, potrebbero causare molte vittime e mettere ancora in difficoltà il sistema sanitario. Gli unici strumenti che abbiamo per evitarlo sono il vaccino e il rispetto rigoroso delle norme di prudenza”. Il leader di Fi, Silvio Berlusconi, è tornato a parlare di del coronavirus in un video su Fb. Qualche giorno fa aveva lanciato un video sui social mentre che lo immortalava mentre si sottoponeva al terzo vaccino. “Non è assolutamente accettabile che l’irrazionale rifiuto del vaccino metta in pericolo l’intera collettività – ha sottolineato Berlusconi – Quello di mettere in pericolo la salute degli altri non è un diritto di libertà”.

