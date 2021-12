Pil italiano sempre sostenuto al +6,3% per il 2021

È arrivato il report dell’Istituto nazionale di statistica sulle prospettive economiche italiane nel biennio 2021-2022: si prevede una crescita sostenuta del Pil italiano, pari al +6,3% per quest’anno e al +4,7% per il prossimo. Un aumento che sarà determinato soprattutto dalla domanda interna, con un deciso incremento dei consumi delle famiglie di un +5,1% rispetto allo scorso anno (nonostante l’accelerazione dell’inflazione che è attesa protrarsi nel 2022 al +2,2%) e in minor misura della domanda estera.

A sostenere la ripresa, per l’Istat, saranno gli investimenti, con una intensità più accentuata nel 2021 con +15,7% contro il +7,5% del 2022. Uno scenario, questo, che tiene conto degli effetti degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dell’orientamento ancora espansivo della politica monetaria e dell’assenza di significative misure di contenimento delle attività sociali e produttive legate all’emergenza sanitaria.

L’Istituto stima pure un miglioramento dell’occupazione, se il trend delle attività economiche sarà normalizzato, con un tasso di disoccupazione che passerà nel 2022 al 9,3% dall’attuale 9,6%.