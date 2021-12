Rocca Santo Stefano, fanno esplodere il bancomat, salta anche l’aula del Consiglio comunale

Caricano il bancomat con dell’esplosivo per rubare gli incassi, salta anche l’aula consiliare. E’ successo nelle notte tra mercoledì e giovedì a Rocca Santo Stefano nell’alta Valle dell’Aniene. Alle 3,33 un forte boato è risuonato in paese. Dei ladri avevano assaltato il bancomat della Bcc di Bellegra ed era fuggiti via con i soldi depositati. La deflagrazione, però, ha danneggiato anche un’ala del palazzo comunale e in particolare l’aula del consiglio comunale provocando gravi danni alle mura e agli arredi. “Ho provato tanta amarezza davanti a un gesto così grave”, ha detto il sindaco Sandro Runieri, “ Insieme al Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Subiaco ed ai suoi uomini, al Direttore e al Presidente della Bcc non abbiamo potuto far altro che constatare la distruzione prodotta dall’esplosione”.