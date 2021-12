Rubano pezzi di auto nell’area di Tivoli e poi fuggono a Roma, arrestati tre giovani

I carabinieri della Stazione di Settecamini, la notte scorsa, hanno arrestato tre amici romani, due 19enni e un 18enne, con le accuse di furto aggravato in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I tre avevano danneggiato e smontato parti di auto parcheggiate nell’area tiburtina e poi si erano allontanati verso Roma. A Ponte di Nona però sono incappati in un posto di blocco. Dal momento che si sono mostrati molto nervosi i militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione dell’auto trovando la refurtiva in un grosso zaino. Proprio nel corso degli accertamenti, la Centrale Operativa dei carabinieri della Compagnia di Tivoli aveva ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che denunciavano il furto di parte delle loro automobili. L’immediato riscontro dei militari, ha consentito di restituire la refurtiva ai proprietari.

