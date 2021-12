“Spelacchio” diventa sostenibile

Si accende l’albero di Natale di Roma, in Piazza Venezia. Inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto dedicare questa edizione del Natale alla sostenibilità, l’abete si è illuminato come da tradizione la sera dell’Immacolata. Ad assistere, nonostante la pioggia, tanti romani e turisti. Alto 23 metri con 800 palline l’abete ha un diametro di 30 centimetri. La novità per questo 2021 sono 17 pacchi giganti posti alla base dell’albero che simboleggiano gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite (Onu) intende perseguire. Su ciascuno dei 17 doni posti sotto l’abete di , corrispondenti agli impegni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ci sarà un QR code da scannerizzare con delle azioni concrete da svolgere, a partire da questo , per cambiare il nostro stile di vita.

