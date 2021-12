Non è previsto alcun cambio di colore per il Lazio, dunque classificazione del rischio resterà ‘moderata’. Ad oggi Il Lazio è tra le aree europee a più alta copertura vaccinale e a tal proposito la regione invita a non creare ansie e falsi allarmismi inoltre, per tutte le persone che stanno programmando periodi di vacanze nel Lazio potranno prenotare il richiamo nell’open day di Natale in programma il 19 dicembre prossimo.

